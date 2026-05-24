Бастрыкин затребовал доклад о ДТП с пьяным водителем кабриолета

Днем 20 мая на Похвалинском съезде молодой человек за рулем желтого кабриолета Mercedes не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Kia, который затем столкнулся с Nissan. Кабриолет в итоге наехал на тротуар. К счастью, в аварии никто не пострадал, но три машины получили серьезные повреждения.