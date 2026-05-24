Бастрыкин затребовал доклад о ДТП с пьяным водителем кабриолета

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела после громкого инцидента в Нижнем Новгороде. В центре событий — 21‑летний Сергей Корнилов, наследник местного предпринимателя.
Днем 20 мая на Похвалинском съезде молодой человек за рулем желтого кабриолета Mercedes не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Kia, который затем столкнулся с Nissan. Кабриолет в итоге наехал на тротуар. К счастью, в аварии никто не пострадал, но три машины получили серьезные повреждения.
По данным ГУ МВД по Нижегородской области, водитель был пьян и отказался от медицинского освидетельствования на месте. При этом на счету юноши — более 160 административных нарушений ПДД и штрафы на сумму свыше 700 тысяч рублей.
Вместо раскаяния Сергей Корнилов устроил фотосессию на капоте разбитой машины, а позже вышел в прямой эфир из ресторана с бокалом вина. На видео он с иронией заявил, что «похудел» на пять миллионов, но это не страшно — «ещё купим».