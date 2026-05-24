У Мариинского театра в Петербурге выстрелили в 11-летнего школьника

Днем 23 мая возле Мариинского театра в Санкт-Петербурге неизвестный выстрелил из пневматического пистолета в 11-летнего мальчика. Ребенок доставлен в детскую больницу имени Раухфуса с пулей в области подбородка. Врачи извлекли инородное тело. Следственный комитет проводит проверку, полиция опрашивает свидетелей.

Источник: Коммерсантъ

По данным «Фонтанки», инцидент произошел неподалеку от Мариинского театра. Школьника госпитализировали с раной щеки и инородным предметом в области подбородка. Читатель издания обратил внимание на скопление полиции у театра: сотрудники опрашивали находившихся поблизости людей. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Проверку по факту ранения ребенка проводит Следственный комитет.

СК