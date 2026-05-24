Игравший в телефоне мамы ребенок перевел мошенникам 60 тысяч рублей

В Кстовском районе Нижегородской области жертвой мошенников стал 11-летний мальчик, игравший в мобильную игру на телефоне матери. Полиция расследует уголовное дело.

Как сообщило ГУ МВД по Нижегородской области, неизвестный написал ребенку в игровом чате и предложил бесплатно получить игровую валюту. Затем мальчику предложили перейти в мессенджер, в котором злоумышленник убедил ребенка прислать фотографию банковской карты родительницы, а затем передать код из пришедшего сообщения.

После этого с банковского счета женщины были списаны 60 тысяч рублей.

Более того, ребенок под руководством мошенников стер все банковские оповещения и переписку в мессенджере.