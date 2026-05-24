Поезд Петербург — Евпатория задерживается после приостановки движения по Крымскому мосту

Как уточнил перевозчик, пассажиров, чья поездка заканчивается в Джанкое, доставляют на поезде до станции Урожайная, откуда их развозят на автобусах. О возобновлении движения в штатном режиме будет сообщено дополнительно. Пассажирам рекомендуется уточнять актуальный статус рейсов на официальных ресурсах перевозчика. Крымский мост неоднократно перекрывался в текущем году по соображениям безопасности, что приводило к корректировке расписания поездов южного направления.