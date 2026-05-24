Челябинка устроила заплыв на озере Смолино и застряла в камышах

На озере Смолино сотрудники МЧС и городские спасатели пришли на помощь женщине, которая решила искупаться в необорудованном месте. Во время заплыва вдоль берега челябинка устала и не смогла самостоятельно выбраться на сушу из-за густых камышей.

Источник: Pchela.News

Как сообщили в администрации Челябинска, очевидцы заметили женщину и обратились в Единую дежурно-диспетчерскую службу. На место оперативно прибыли пожарные ближайшего подразделения МЧС и городские спасатели.

Любительницу дальних заплывов благополучно доставили на берег. Медицинская помощь ей не потребовалась.

В мэрии напомнили, что с начала купального сезона это уже четвёртый спасённый человек. Челябинцев просят отдыхать и купаться только на официальных пляжах, где дежурят спасатели.

