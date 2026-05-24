В Южной Осетии нашли тело режиссера фильма об СВО Анны Тыц

В Южной Осетии спасатели обнаружили тело россиянки Анны Тыц, которую разыскивали после падения в горную реку. Об этом сообщила пресс-служба МЧС страны.

Как сообщили в ведомстве, россиянку нашли в 35 км ниже по течению от места падения. Правоохранительные органы обследовали тело, оно эвакуировано в морг для судебно-медицинской экспертизы. Генпрокуратура Южной Осетии сообщила, что проверяет действия лиц, сопровождавших россиянку, а также соответствие услуг на месте трагедии требованиям безопасности.

Анна Тыц 1974 года рождения упала в реку Лиахва в селе Згубир Дзауского района страны вечером 21 мая. По данным южноосетинского МЧС, она была режиссером фильма об участниках боевых действий на Украине из Осетии.

В ее поисках задействовали более 200 сотрудников МЧС, МВД и Минобороны. Поиски велись до границы с Грузией, к ним также подключились грузинские спасатели. Спасательная операция была на контроле президента Южной Осетии Алана Гаглоева.

