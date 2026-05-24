Почти 12 тысяч кубометров воды откачали на Кубани после ливней

Ранее мы писали, в Армавире опровергли слухи о масштабном подтоплении. Ситуация с уровнем воды в реке Кубань остается стабильной и находится под контролем профильных служб. Сейчас он составляет 5 метров. Сброс воды с Невинномысского водохранилища осуществляется без увеличения объема.