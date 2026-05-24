Почти 12 тысяч кубометров воды откачали на Кубани после ливней

Напомним, с 19 мая в ряде населенных пунктов из-за обильных осадков происходило поднятие грунтовых вод. Краевые пожарные подразделения продолжают работы по откачке воды с придомовых участков и дорог.
В Армавире затопило подвал многоквартирного дома, бригада специалистов совместно с представителями управляющей компании работают на месте. Помещение нужно осушить и локализовать аварийную ситуацию — разгерметизировать трубопровод. Задействованы 12 человек и пять ед. техники.
Всего за прошедшие сутки в Краснодарском крае на проблемных участках работали 27 специалистов и 20 ед. техники. Откачано свыше 11,9 тысяч кубометров воды.
Ранее мы писали, в Армавире опровергли слухи о масштабном подтоплении. Ситуация с уровнем воды в реке Кубань остается стабильной и находится под контролем профильных служб. Сейчас он составляет 5 метров. Сброс воды с Невинномысского водохранилища осуществляется без увеличения объема.