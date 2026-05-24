В Перми жестоко избили друзей подростка, напавшего на женщину в автобусе

Друзей подростка, который пнул женщину в живот в автобусе из-за замечания, избили неизвестные. Два видео с извинениями появились в телеграм-канале «ЧП Пермь».
На кадрах первого фрагмента два молодых человека приносят извинения за своё поведение, в том числе за смех во время конфликта и за то, что не вмешались, когда их знакомый напал на женщину. Всё видео зацензурено, чтобы по нему невозможно было распознать лица.
Спустя несколько часов было опубликовано второе, более шокирующее видео. На кадрах, снятых в тёмное время суток во дворе, неизвестные подходят к двум молодым людям, сбивают их с ног и в течение нескольких минут сильно избивают. Затем, удерживая парней за волосы, они заставляют их встать на колени, назвать свои данные и адреса проживания, а также извиниться за смех во время конфликта в автобусе. На лице подростков видна кровь. Видео также полностью размыто.
В комментариях к публикации пользователи незамедлительно отреагировали, назвав происходящее на видео «перебором». Как рассказали порталу 59.RU в пресс-службе МВД, правоохранители организовали проверку для установления всех обстоятельств.
Напомним, в социальных сетях видеозапись конфликта в автобусе вызвала бурную реакцию. Пермяки недоумевают, почему никто не остановил подростка, не помог женщине и по какой причине некоторые очевидцы смеялись.
Личность подростка, который пнул женщину в живот, установлена. Возбуждено уголовное дело.