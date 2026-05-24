Минчанин получил уголовное дело, заступившись за своего друга. Подробности агентству «Минск-Новости» рассказали в прокуратуре Партизанского района.
Обвиняемый, выпив бутылку пивного напитка, вместе со своей женой встретился с друзьями — темнокожим парнем и его девушкой. Компания пошла в магазин на улице Ванеева, где случился словесный конфликт. Незнакомый мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оскорбительно высказался в адрес знакомого обвиняемого. Минчанин вступился за своего друга и изначально намеревался мирно разрешить конфликт.
Однако незнакомец предложил разобраться один на один. После этого фигурант стал наносить мужчине многочисленные удары руками и ногами по голове и телу, хватал его за одежду. Из-за этого тот падал несколько раз на землю.
Друг оттащил обвиняемого в сторону. Затем они помогли мужчине подняться, усадили его на парапет, а также купили воду и салфетки в магазине. Также они предложили вызвать скорую, но тот отказался.
Позднее потерпевшего с серьезными травмами доставили в больницу, в отношении 31-летнего минчанина завели уголовное дело.
Как сообщил заместитель прокурора Партизанского района Тимур Стужук, обвиняемый женат, на иждивении у него есть малолетний ребенок. Мужчине было предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, выразившемся в неизгладимом обезображении лица, то есть в совершении преступления по части 1 статьи 147 Уголовного кодекса. По указанной статье предусматривается вплоть до 8 лет лишения свободы.
Минчанин полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном.
