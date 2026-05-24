Житель Красноярского края, продавший чужой скот, пойдет под суд

70-летний мужчина из Дубинина пойдет под суд за кражу скота.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае перед судом предстанет похититель крупного рогатого скота. Об этом рассказали в пресс-службе краевого МВД.

В ноябре 2025 года к хозяйству мужчины прибились бык и телка. Через какое-то время к мужчине обратился человек, желавший купить скот. Тогда он продал чужих животных за 30 тысяч рублей и тем самым он причинил законному владельцу скота ущерб на сумму более 130 тысяч рублей.

На жителя края завели уголовное дело по статье «Кража». Его материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в Шарыповский городской суд для рассмотрения по существу. Мужчине может грозить до пяти лет колонии.