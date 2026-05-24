СК: под Костюковичами мужчина случайно ранил из ружья своего 15-летнего сына

Следственный комитет сообщил, что под Костюковичами мужчина случайно ранил из ружья своего 15-летнего сына.
Утром в воскресенье, 24 мая 2026 года, в деревне Белынковичи Костюковичского района на территории крестьянско-фермерского хозяйства 61-летний мужчина вместе со своим 15-летним сыном помогали фермеру с забоем кабана.
Местный житель использовал гладкоствольное ружье, доставшееся ему в наследство. Однако оружие зарегистрировано не было. В момент выстрела белорус случайно ранил своего сына.
«С травмой живота 15-летний подросток госпитализирован, ему оказывается экстренная медицинская помощь», — сообщили в СК.