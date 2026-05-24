В Петербурге задержали мужчину, выстрелившего в ребенка-музыканта

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину, выстрелившего в несовершеннолетнего уличного музыканта в Санкт-Петербурге, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Мои коллеги из Адмиралтейского района Санкт-Петербурга задержали мужчину, выстрелившего в несовершеннолетнего музыканта», — написала Волк в канале на платформе «Макс».
Она отметила, что о происшествии в дежурную часть сообщил прохожий.
По словам Волк, сотрудники полиции установили, что 11-летний мальчик играл на саксофоне, что не понравилось 38-летнему мужчине, который выстрелил в ребенка из пневматического оружия из окна соседнего дома.
Отмечается, что следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ, а подозреваемый задержан.