Пожар в многоэтажке Астаны: загорелся балкон одной из квартир

Как сообщили в пресс-службе МЧС, в Астане в районе Нура по улице Сыганак на пятом этаже многоэтажного жилого дома загорелся балкон квартиры.
«Оперативно прибывшие спасатели, не допустив распространения огня в квартиру, быстро ликвидировали пожар», — сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что при пожаре никто не пострадал. Причина происшествия устанавливается.
