Полиция заявила об установлении участников конфликта со стрельбой в Балхаше

«21 мая около полуночи в одном из кафе города Балхаша между знакомыми произошел словесный конфликт, переросший в драку с применением травматического оружия. В результате инцидента официант заведения получил непроникающее огнестрельное ранение», — сообщает пресс-служба департамента полиции Карагандинской области.