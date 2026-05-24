Полиция заявила об установлении участников конфликта со стрельбой в Балхаше

Балхаш. 24 мая. КазТАГ — Участники конфликта со стрельбой в одном из кафе Балхаша установлены, передает корреспондент агентства.

«21 мая около полуночи в одном из кафе города Балхаша между знакомыми произошел словесный конфликт, переросший в драку с применением травматического оружия. В результате инцидента официант заведения получил непроникающее огнестрельное ранение», — сообщает пресс-служба департамента полиции Карагандинской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Также сообщается, что сотрудниками полиции установлены все участники происшествия. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения и задержание подозреваемых.

В полиции отметили, что ход расследования находится на контроле руководства департамента полиции Карагандинской области.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.