Полиция заявила об установлении участников конфликта со стрельбой в Балхаше

«21 мая около полуночи в одном из кафе города Балхаша между знакомыми произошел словесный конфликт, переросший в драку с применением травматического оружия. В результате инцидента официант заведения получил непроникающее огнестрельное ранение», — сообщает пресс-служба департамента полиции Карагандинской области.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Также сообщается, что сотрудниками полиции установлены все участники происшествия. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения и задержание подозреваемых.
В полиции отметили, что ход расследования находится на контроле руководства департамента полиции Карагандинской области.
Иная информация в интересах следствия не разглашается.