Ростовчане скорбят по детям, погибшим в Старобельске 24 мая 2026 года

Как написал в МАХе глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин, всего несколько дней остается до Дня защиты детей, но для многих детей, пришедших позавчера в Старобельский колледж в ЛНР, этот праздник уже никогда не наступит.
24 и 25 мая 2026 года в ЛНР объявлен траур. Жители донской столицы скорбят вместе с родителями и родными погибших, всеми жителями Донбасса.
Ростовчане несут цветы и свечи к памятнику «Мать и Дитя», который находится на входе в парк имени 1 Мая со стороны Театральной площади.
«Царствия небесного погибшим, скорейшего выздоровления раненным, сил и терпения родным!», — написал в МАХе Александр Скрябин.
Напомним, бесчеловечный теракт, произошедший в ночь с 22 на 23 мая 2026 года, разделил жизнь Старобельска на «до» и «после». Украинские БПЛА атаковали здание Педагогического колледжа и его общежитие. В момент атаки в корпусах находились 86 студентов и сотрудник учебного заведения, которые спали или готовились ко сну. От трёх зданий сейчас остались лишь руины.