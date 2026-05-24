Медведь пробрался в село в области Жетiсу: в акимате ответили на слухи об убийстве животного

Видеозапись с медвежонком, который пробегает по улица населенного пункта, была опубликована блогером Кайратом Абдрахманом.
«Настоящий живой медвежонок оказался в Сарыозеке», — говорится в публикации. Позже акимат Кербулакского района подтвердил МИА «Казинформ», что видео действительно было снято на территории данного села.
Через время в соцсетях распространилась фотография убитого медведя, которая якобы была сделана в Сарыозеке.
Акимат Кербулакского района опубликовал пояснение, что данное фото является фейком и сгенерировано с помощью искусственного интеллекта.
«Информация о распространенной фотографии с убитым медведем не соответствует действительности. Данное изображение было сгенерировано с использованием искусственного интеллекта. В настоящее время поиски животного продолжаются», — сообщили в акимате.