Медведь пробрался в село в области Жетiсу: в акимате ответили на слухи об убийстве животного

Казахстанцы обсуждают в соцсетях видео, на котором запечатлено, как медвежонок пробегает по улицам населенного пункта, передает NUR.KZ.

Источник: Соцсети

Видеозапись с медвежонком, который пробегает по улица населенного пункта, была опубликована блогером Кайратом Абдрахманом.

«Настоящий живой медвежонок оказался в Сарыозеке», — говорится в публикации. Позже акимат Кербулакского района подтвердил МИА «Казинформ», что видео действительно было снято на территории данного села.

Через время в соцсетях распространилась фотография убитого медведя, которая якобы была сделана в Сарыозеке.

Акимат Кербулакского района опубликовал пояснение, что данное фото является фейком и сгенерировано с помощью искусственного интеллекта.

«Информация о распространенной фотографии с убитым медведем не соответствует действительности. Данное изображение было сгенерировано с использованием искусственного интеллекта. В настоящее время поиски животного продолжаются», — сообщили в акимате.