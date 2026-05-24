Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жертвы воды: в Уфе из озера достали труп мужчины

Купальный сезон в республике официально еще не начался.

Источник: МЧС РФ

В уфимском микрорайоне Дёма мужчина нырнул в озеро на глазах у очевидцев и не вынырнул. Сегодня его тело было извлечено спасателями госкомитета РБ по ЧС и управления гражданской защиты города.

Но это не первая жертва воды в эти жаркие дни. По данным госкомитета, в Дюртюлинском районе на реке Белой купалась группа детей без сопровождения взрослых. По словам отдыхающих, мальчик нырнул в воду возле плавательной платформы и не вынырнул. На месте инцидента продолжаются водолазно-поисковые работы.

Ранее в селе Салихово Чишминского района группа подростков купалась в реке Уза без взрослых. В итоге утонул подросток. Его тело из воды достали спасатели.