Жертвы воды: в Уфе из озера достали труп мужчины

В уфимском микрорайоне Дёма мужчина нырнул в озеро на глазах у очевидцев и не вынырнул. Сегодня его тело было извлечено спасателями госкомитета РБ по ЧС и управления гражданской защиты города.
Но это не первая жертва воды в эти жаркие дни. По данным госкомитета, в Дюртюлинском районе на реке Белой купалась группа детей без сопровождения взрослых. По словам отдыхающих, мальчик нырнул в воду возле плавательной платформы и не вынырнул. На месте инцидента продолжаются водолазно-поисковые работы.
Ранее в селе Салихово Чишминского района группа подростков купалась в реке Уза без взрослых. В итоге утонул подросток. Его тело из воды достали спасатели.