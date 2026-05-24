Жертвы воды: в Уфе из озера достали труп мужчины

Но это не первая жертва воды в эти жаркие дни. По данным госкомитета, в Дюртюлинском районе на реке Белой купалась группа детей без сопровождения взрослых. По словам отдыхающих, мальчик нырнул в воду возле плавательной платформы и не вынырнул. На месте инцидента продолжаются водолазно-поисковые работы.