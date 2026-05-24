Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, получится ли эвакуировать тело альпинистки Наговициной

Вопрос возможной эвакуации тела сейчас находится на стадии обсуждения.

МЧС Киргизии рассмотрит возможность содействия в эвакуации тела российской альпинистки Натальи Наговициной, которую минувшим летом не смогли спасти с пика Победы, сообщили РИА Новости в ведомстве.

Собеседник агентства уточнил, что вопрос возможной эвакуации тела сейчас находится на стадии обсуждения, официального решения о проведении такой операции ещё не принято.

«МЧС Киргизии готово рассмотреть возможность оказания необходимого содействия в пределах своей компетенции, включая координационную и, при наличии безопасных условий, авиационную поддержку лётным транспортом министерства обороны Кыргызстана по согласованию с ними», — цитирует слова представителя ведомства РИА.

Напомним, в августе 2025 года Наталья Наговицина оказалась в критической ситуации во время спуска с семитысячника пика Победы. Она сломала ногу и потеряла возможность самостоятельно двигаться дальше. Альпинисты, которые были вместе с ней, оказали женщине первую помощь, передали всё необходимое для выживания и спустились в лагерь. Позже, из-за неблагоприятных погодных условий и труднодоступности места, где осталась Наговицина, спасательная операция была завершена.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше