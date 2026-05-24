Стало известно, получится ли эвакуировать тело альпинистки Наговициной

МЧС Киргизии рассмотрит возможность содействия в эвакуации тела российской альпинистки Натальи Наговициной, которую минувшим летом не смогли спасти с пика Победы, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Собеседник агентства уточнил, что вопрос возможной эвакуации тела сейчас находится на стадии обсуждения, официального решения о проведении такой операции ещё не принято.
«МЧС Киргизии готово рассмотреть возможность оказания необходимого содействия в пределах своей компетенции, включая координационную и, при наличии безопасных условий, авиационную поддержку лётным транспортом министерства обороны Кыргызстана по согласованию с ними», — цитирует слова представителя ведомства РИА.
Напомним, в августе 2025 года Наталья Наговицина оказалась в критической ситуации во время спуска с семитысячника пика Победы. Она сломала ногу и потеряла возможность самостоятельно двигаться дальше. Альпинисты, которые были вместе с ней, оказали женщине первую помощь, передали всё необходимое для выживания и спустились в лагерь. Позже, из-за неблагоприятных погодных условий и труднодоступности места, где осталась Наговицина, спасательная операция была завершена.