В Самаре потушили пожар в ангаре с древесиной

В Самаре потушили пожар в ангаре по обработке древесины, который вспыхнул утром в воскресенье, 24 мая 2026 года. ГУ МЧС по Самарской области сообщило о ликвидации возгорания около 14:20.
Ангар на улице Калинина, 1, на территории бывшего Самарского подшипникового завода, загорелся в десятом часу утра. Огонь распространился на площади 500 кв. м. Пожарные локализовали возгорание в течение 40 минут. На то, чтобы окончательно потушить огонь, ушло еще около четырех часов.
В ликвидации пожара были задействованы 79 специалистов и 20 единиц техники. По данным МЧС, в результате случившегося погибших и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
