Мотоциклист насмерть разбился от удара в дерево, пассажир не пострадал

МИНСК, 24 мая — Sputnik. Ранним утром житель города Минска вблизи деревни Дуковка в Пуховичском районе не справился с управлением мотоциклом и врезался в придорожное дерево, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Источник: Telegram / Следственный комитет Беларуси

«По данным следствия, 24 мая около 05.00 часов 37-летний минчанин, двигаясь по автодороге Н-9388 вблизи д. Дуковка, применил неправильные приемы управления транспортным средством, допустил его занос и съехал в кювет, где совершил наезд на придорожное дерево», — говорится в сообщении.

Удар был такой силы, что мужчина погиб на месте происшествия.

Уточняется также, что в коляске мотоцикла находился пассажир. Он не пострадал.

Как сообщили в Следственном комитете, предварительно установлено, что водитель мотоцикла накануне трагического происшествия употреблял спиртное.

Сообщается также, что на место аварии выбывала следственно-оперативная группа. Был проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. В рамках проверки будет проведен ряд экспертиз.

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия, которые привели к гибели человека. Проверкой занимаются сотрудники Пуховичского районного отдела СК.