Мотоциклист насмерть разбился от удара в дерево, пассажир не пострадал

«По данным следствия, 24 мая около 05.00 часов 37-летний минчанин, двигаясь по автодороге Н-9388 вблизи д. Дуковка, применил неправильные приемы управления транспортным средством, допустил его занос и съехал в кювет, где совершил наезд на придорожное дерево», — говорится в сообщении.
Удар был такой силы, что мужчина погиб на месте происшествия.
Уточняется также, что в коляске мотоцикла находился пассажир. Он не пострадал.
Как сообщили в Следственном комитете, предварительно установлено, что водитель мотоцикла накануне трагического происшествия употреблял спиртное.
Сообщается также, что на место аварии выбывала следственно-оперативная группа. Был проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. В рамках проверки будет проведен ряд экспертиз.
Следователям предстоит выяснить все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия, которые привели к гибели человека. Проверкой занимаются сотрудники Пуховичского районного отдела СК.