Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд арестовал жителя Черниговки за убийство собутыльницы

Мужчина пробудет в СИЗО до 22 июля 2026 года.

Источник: PrimaMedia.ru

Ссора вспыхнула во время застолья между мужчиной и женщиной вспыхнула в селе Черниговка. В результате обвиняемый избил собутыльницу, от полученных травм она скончалась на месте, сообщила Объединенная пресс-служба судебной системы Приморья.

«Черниговским районным судом Приморского края избрана мера пресечения в виде заключения под стражу ранее не судимому 44-летнему жителю села Черниговка, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ», — говорится в сообщении.

Суд, исследовав предоставленные материалы, принял решение отправить обвиняемого под стражу до 22 июля 2026 года. Уголовное дело находится в производстве.

Напомним, что недавно суд заключил под стражу жителя Владивостока, обвиняемого в убийстве 59-летней сожительницы в квартире на улице Карбышева.