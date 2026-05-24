Суд арестовал жителя Черниговки за убийство собутыльницы

Ссора вспыхнула во время застолья между мужчиной и женщиной вспыхнула в селе Черниговка. В результате обвиняемый избил собутыльницу, от полученных травм она скончалась на месте, сообщила Объединенная пресс-служба судебной системы Приморья.
«Черниговским районным судом Приморского края избрана мера пресечения в виде заключения под стражу ранее не судимому 44-летнему жителю села Черниговка, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ», — говорится в сообщении.
Суд, исследовав предоставленные материалы, принял решение отправить обвиняемого под стражу до 22 июля 2026 года. Уголовное дело находится в производстве.
