Инцидент на станции Северная: в Челябинске четыре вагона с металлом сошли с рельсов

На станции Северная сошли с рельсов четыре вагона с металлом.

Источник: Комсомольская правда

24 мая 2026 года около 10 часов на станции «Северная», расположенной на путях необщего пользования Челябинского металлургического комбината, сошли с рельсов четыре груженых металлоизделиями вагона. Опрокидывания не произошло. Пострадавших нет, инфраструктура не повреждена, задержек в движении поездов инцидент не вызвал.

Причины схода устанавливаются. Челябинская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.