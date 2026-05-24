Инцидент на станции Северная: в Челябинске четыре вагона с металлом сошли с рельсов

24 мая 2026 года около 10 часов на станции «Северная», расположенной на путях необщего пользования Челябинского металлургического комбината, сошли с рельсов четыре груженых металлоизделиями вагона. Опрокидывания не произошло. Пострадавших нет, инфраструктура не повреждена, задержек в движении поездов инцидент не вызвал.