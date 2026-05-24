В Петербурге задержали мужчину, который облил бывшую девушку кислотой

Напомним, 23 мая неадекват ворвался в ее квартиру с газовым баллончиком, пистолетом, ножом и банкой с азотной кислотой. Сначала он плеснул химикаты ей на голову — едкая жидкость растеклась по лицу, шее и рукам. Затем мужчина начал резать несчастную ножом. Помочь пыталась соседка по квартире, она тоже пострадала — получила ожоги рук. В какой-то момент девушке позвонил ее нынешний молодой человек. Трубку взял нападавший и сказал, что она умерла.