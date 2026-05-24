В Петербурге задержали мужчину, который облил бывшую девушку кислотой

Полиция задержала 36-летнего мужчину, который накануне напал на бывшую девушку на Васильевском острове. Как пишет 78.ru, его везут в отдел полиции.
Напомним, 23 мая неадекват ворвался в ее квартиру с газовым баллончиком, пистолетом, ножом и банкой с азотной кислотой. Сначала он плеснул химикаты ей на голову — едкая жидкость растеклась по лицу, шее и рукам. Затем мужчина начал резать несчастную ножом. Помочь пыталась соседка по квартире, она тоже пострадала — получила ожоги рук. В какой-то момент девушке позвонил ее нынешний молодой человек. Трубку взял нападавший и сказал, что она умерла.
Пострадавшая выжила, но сейчас находится в реанимации. Ей предстоит долгое и дорогостоящее лечение у косметологов и пластических хирургов. Неизвестно, останутся ли у нее волосы после ожога кислотой.
— На месте преступления изъяли складной нож, канистру с остатками азотной кислоты, сигнальный пистолет и перцовый баллончик, — сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Пара рассталась давно, но бывший не давал девушке покоя. Он дарил цветы и подарки, но при этом угрожал и преследовал. Появление нового ухажера он, вероятно, воспринял как измену.