В Чернышковском районе 23-летняя девушка созналась в помощи мошенникам

Сотрудники уголовного розыска Чернышковского района установили 23-летнюю местную жительницу, которая за вознаграждение предоставила мошенникам реквизиты трёх своих банковских карт.

В Чернышковском районе Волгоградской области полицейские раскрыли схему с участием дроппера. Как рассказали в региональном главке МВД, 23-летняя местная жительница попала в поле зрения оперативников после того, как через её счета прошли похищенные у граждан деньги.

По данным следствия, девушка нашла в одном из мессенджеров объявление о быстром заработке. В переписке с незнакомцем она быстро поняла, что её втягивают в нелегальную схему, но отказываться не стала. Она передала виртуальному «работодателю» реквизиты трёх банковских карт, оформленных на её имя.

Впоследствии, как установили полицейские, эти карты использовались в мошеннических целях. В период с февраля по март 2026 года через них проходили денежные переводы, полученные преступным путём. Сама девушка, по предварительным подсчётам, получила от аферистов более 30 тысяч рублей в качестве вознаграждения.

Следователи Отделения МВД России по Чернышковскому району возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 187 УК РФ. Эта статья предусматривает ответственность за неправомерные операции с электронными средствами платежа, совершённые из корыстной заинтересованности по указанию другого лица. Максимальное наказание, которое грозит фигурантке, — до трёх лет лишения свободы. В содеянном злоумышленница созналась. Расследование продолжается.

