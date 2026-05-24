Донское МЧС сообщило о штормовом предупреждении 24 и 25 мая

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области, 24 мая 2026 года с 13.30 до 15.30 и до конца суток этого же числа, а также в течение суток 25 мая 2026 года в донском регионе объявлено штормовое предупреждение.
Уточняется, что местами в Ростовской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20−25 метров в секунду.
Спасатели МЧС просят дончан быть внимательными и осторожными.
