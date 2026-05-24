В Подмосковье после драки со стрельбой пострадали два подростка

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Конфликт со стрельбой произошел между группой молодых людей и мужчиной в Сергиевом Посаде, пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Источник: РИА "Новости"

По данным главка, вечером 23 мая местный житель 1992 года рождения поссорился с тремя пьяными молодыми людьми, один из которых угрожал ножом. Мужчина достал травматический пистолет и выстрелил в воздух. «Компания убежала, но позднее двое из них вернулись с пневматическим ружьем и вновь стали продолжать конфликт, направляя оружие в сторону гражданина, после чего повалили его на землю. В ответ последний совершил несколько выстрелов в сторону нападавших. Пострадавшие 2008 и 2010 годов рождения с телесными повреждениями госпитализированы», — сказали в пресс-службе.

Стрелявший доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Оружие изъято. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.