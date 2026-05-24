У медсестры детской больницы Астаны выявили туберкулез

«У медицинской сестры, работавшей в городской детской больнице № 1, в апреле 2026 года было выявлено заболевание туберкулезом после обращения за медицинской помощью в связи с ухудшением состояния здоровья. В настоящее время она проходит лечение в городском центре фтизиопульмонологии», — сообщает управление здравоохранения города Астаны.
По данным ведомства, на момент исполнения трудовых обязанностей признаков заболевания выявлено не было.
Также сообщается, что последнее плановое флюорографическое обследование сотрудник проходила в феврале 2026 года, результат был без патологий, допуск к работе имелся.
После выявления заболевания в медицинской организации проведены все необходимые санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия, определен круг контактных лиц за последние три месяца.
«Повторное обследование прошли сотрудники, у которых с момента последнего флюорографического обследования прошло шесть и более месяцев — всего 39 человек. По результатам обследования случаев заболевания не выявлено», — говорится в сообщении.
Кроме того, в отношении частной медицинской организации, где медсестра проходила флюорографическое обследование, уполномоченными органами будет проведена соответствующая проверка.
В учреждении продолжаются профилактические мероприятия в соответствии с санитарными требованиями.