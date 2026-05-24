Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У медсестры детской больницы Астаны выявили туберкулез

Астана. 24 мая. КазТАГ — У медицинской сестры, работавшей в Городской детской больнице № 1, выявили туберкулез, передает корреспондент агентства.

«У медицинской сестры, работавшей в городской детской больнице № 1, в апреле 2026 года было выявлено заболевание туберкулезом после обращения за медицинской помощью в связи с ухудшением состояния здоровья. В настоящее время она проходит лечение в городском центре фтизиопульмонологии», — сообщает управление здравоохранения города Астаны.

По данным ведомства, на момент исполнения трудовых обязанностей признаков заболевания выявлено не было.

Также сообщается, что последнее плановое флюорографическое обследование сотрудник проходила в феврале 2026 года, результат был без патологий, допуск к работе имелся.

После выявления заболевания в медицинской организации проведены все необходимые санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия, определен круг контактных лиц за последние три месяца.

«Повторное обследование прошли сотрудники, у которых с момента последнего флюорографического обследования прошло шесть и более месяцев — всего 39 человек. По результатам обследования случаев заболевания не выявлено», — говорится в сообщении.

Кроме того, в отношении частной медицинской организации, где медсестра проходила флюорографическое обследование, уполномоченными органами будет проведена соответствующая проверка.

В учреждении продолжаются профилактические мероприятия в соответствии с санитарными требованиями.