У медсестры детской больницы Астаны выявили туберкулез

«У медицинской сестры, работавшей в городской детской больнице № 1, в апреле 2026 года было выявлено заболевание туберкулезом после обращения за медицинской помощью в связи с ухудшением состояния здоровья. В настоящее время она проходит лечение в городском центре фтизиопульмонологии», — сообщает управление здравоохранения города Астаны.