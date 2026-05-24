ВСУ атаковали железнодорожные пути в Курской области

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины нанес удар по железнодорожным путям в Льговском районе Курской области, в результате чего произошло загорание цистерны с горючим. Жертв и пострадавших нет, о чем проинформировал губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале в «Максе».