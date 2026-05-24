Губернатор Гусев выразил соболезнования в связи с трагедией в Старобельске

Губернатор Александр Гусев выразил соболезнования в связи с трагедией в Старобельске.
В ночь на 22 мая беспилотники ВСУ ударили по общежитию колледжа Луганского педуниверситета, где в тот момент находились 86 детей. По информации МЧС РФ, 21 человек погиб, 42 получили ранения. 24 и 25 мая в ЛНР объявлен траур в память о жертвах.
«От себя лично, от правительства региона и от всех жителей Воронежской области выражаю соболезнования родным и близким погибших. А всем, кто продолжает восстанавливаться от полученных ран, желаем скорейшего выздоровления», — написал Александр Гусев в своем канале в мессенджере МАКС.
