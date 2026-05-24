77-летняя женщина погибла под колесами авто в Апшеронском районе

Водитель автомобиля «Ока» наехал на 77-летнюю женщину-пешехода, которая переходила дорогу в неположенном месте. Пострадавшую госпитализировали в ЦРБ Апшеронска, однако спасти пенсионерку не удалось.
Ранее мы писали, ночью в Сочи курьер на мопеде сбил пешехода и сам погиб. По предварительным данным, 21-летний водитель ехал со стороны улицы Гагарина в направлении Краснодарского кольца. В районе дома № 3 на улице Донской он устроил ДТП.
После столкновения водителя мопеда отбросило на металлическую опору освещения. От полученных травм тот скончался на месте до прибытия врачей.