Стало известно о состоянии матери и дочери, на которых упало дерево в Перми

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в Кунгуре на 85-летнюю пенсионерку, сидевшую на лавочке у дома, обрушилась снежная масса. Женщина получила тяжёлые травмы, её состояние врачи оценивали как крайне тяжёлое. Несмотря на усилия медиков, спасти пострадавшую не удалось.