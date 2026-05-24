Стало известно о состоянии матери и дочери, на которых упало дерево в Перми

В пресс-службе Министерства здравоохранения Пермского края рассказали сайту perm.aif.ru о состоянии женщины и её 5-летней дочери, на которых упало дерево в центре Перми.
Сообщение об инциденте было опубликовано в телеграм-канале «ЧП Пермь». Пермячка вместе с дочерью направлялась в магазин, когда из-за сильного ветра старая липа неожиданно упала прямо на тротуар. Прохожие помогли пострадавшим выбраться из-под веток, вызвали медиков и оказали первую помощь.
«Женщина от госпитализации отказалась. Ребёнок осмотрен в приёмном отделении больницы, после проведения всех необходимых обследований была отправлена на амбулаторное лечение», — сообщили perm.aif.ru в минздраве.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в Кунгуре на 85-летнюю пенсионерку, сидевшую на лавочке у дома, обрушилась снежная масса. Женщина получила тяжёлые травмы, её состояние врачи оценивали как крайне тяжёлое. Несмотря на усилия медиков, спасти пострадавшую не удалось.