Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На ЛПДС «Нурлино» нашли тело четвертого погибшего при взрыве

На линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Нурлино» завершены поисково-спасательные работы, сообщила пресс-служба «Транснефть-Урал». Спасатели нашли тело четвертого работника «Геококад», погибшего из-за пожара 13 мая.

«Транснефть — Урал» продолжает взаимодействие с правоохранительными и контролирующими органами для определения причин технического инцидента, который привел к возгоранию на ЛПДС, отметили в пресс-службе.

Как сообщал «Ъ», 13 мая на ЛПДС «Нурлино» произошел взрыв с последующим пожаром. Это случилось во время очистки выведенного из эксплуатации резервуара от донных отложений.

По данным Гострудинспекции, во время взрыва трое работников «Геоэкокада» находились снаружи у люка, откуда откачивался нефтешлам. 35-летний и 54-летний чистильщики и 25-летний мастер получили ожоги. Спустя несколько дней 54-летний работник скончался.

Через день после несчастного случая спасатели обнаружили тела троих работников Черкасского нефтепроводного управления АО «Транснефть-Урал».

В компании заявили, что родным и близким погибших работников обеспечивается необходимая поддержка, включая социальные выплаты и материальную корпоративную помощь согласно коллективному договору.