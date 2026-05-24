Юрий Слюсарь: Разделяем боль тяжёлой утраты с жителями Старобельска

Как написал в МАХе донской губернатор Юрий Слюсарь, жители Ростовской области скорбят вместе со всей страной по жертвам вражеского теракта в Старобельске Луганской Народной Республики, где погибли невинные дети. «Разделяем боль тяжёлой утраты с жителями Старобельска, со всей Луганской Народной Республикой и каждым, кого коснулась эта трагедия. Светлая память погибшим детям! Искренние соболезнования родным и близким жертв теракта! Пострадавшим — скорейшего выздоровления, душевных и физических сил. Мы соседи — и всегда готовы оказать любую помощь и поддержку», -написал Юрий Слюсарь.