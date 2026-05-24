Юрий Слюсарь: Разделяем боль тяжёлой утраты с жителями Старобельска

Как написал в МАХе донской губернатор Юрий Слюсарь, жители Ростовской области скорбят вместе со всей страной по жертвам вражеского теракта в Старобельске Луганской Народной Республики, где погибли невинные дети. «Разделяем боль тяжёлой утраты с жителями Старобельска, со всей Луганской Народной Республикой и каждым, кого коснулась эта трагедия. Светлая память погибшим детям! Искренние соболезнования родным и близким жертв теракта! Пострадавшим — скорейшего выздоровления, душевных и физических сил. Мы соседи — и всегда готовы оказать любую помощь и поддержку», -написал Юрий Слюсарь.
Жители Ростовской области и донской столицы продолжают нести цветы к памятнику «Мать и дитя» в Ростове, а на большом экране стадиона — слова скорби и солидарности.
Напомним, бесчеловечный теракт, произошедший в ночь с 22 на 23 мая 2026 года, разделил жизнь Старобельска на «до» и «после». Украинские БПЛА атаковали здание Педагогического колледжа и его общежитие. В момент атаки в корпусах находились 86 студентов и сотрудник учебного заведения, которые спали или готовились ко сну. От трёх зданий сейчас остались лишь руины.