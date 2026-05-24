Спасатели не успели помочь: под Волгоградом разбился водитель гидроцикла

Днём 24 мая в городе Волжском Волгоградской области произошла трагедия на воде. Как рассказали в ГКУ «Служба спасения» по региону, в 13:05 на пульт оперативного дежурного поступил сигнал о происшествии на ерике Пахотный.
По предварительным данным, гидроцикл под управлением мужчины на полном ходу налетел на препятствие. От удара судоводителя выбросило из седла, и он получил серьёзные травмы. На место незамедлительно выдвинулась дежурная смена Волжского поисково-спасательного подразделения № 2, однако, несмотря на оперативное прибытие, спасти пострадавшего не удалось — он скончался на месте ещё до приезда спасателей.
В ведомстве напомнили, что отдых у воды требует предельной ответственности за собственную безопасность, особенно при использовании скоростных плавсредств.
Жителей региона просят при любых несчастных случаях на воде немедленно звонить по телефонам экстренных служб: 112 или на прямую линию оперативного дежурного ГКУ «Служба спасения» — 8 (8442) 33−60−60.
Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал о поднятом теле мужчины, утонувшего в Дону.