Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасатели не успели помочь: под Волгоградом разбился водитель гидроцикла

Сегодня днём, 24 мая, на ерике Пахотный в Волжском гидроцикл столкнулся с препятствием — находившийся за рулём мужчина получил травмы, от которых скончался на месте, сообщили в ГКУ «Служба спасения».

Днём 24 мая в городе Волжском Волгоградской области произошла трагедия на воде. Как рассказали в ГКУ «Служба спасения» по региону, в 13:05 на пульт оперативного дежурного поступил сигнал о происшествии на ерике Пахотный.

По предварительным данным, гидроцикл под управлением мужчины на полном ходу налетел на препятствие. От удара судоводителя выбросило из седла, и он получил серьёзные травмы. На место незамедлительно выдвинулась дежурная смена Волжского поисково-спасательного подразделения № 2, однако, несмотря на оперативное прибытие, спасти пострадавшего не удалось — он скончался на месте ещё до приезда спасателей.

В ведомстве напомнили, что отдых у воды требует предельной ответственности за собственную безопасность, особенно при использовании скоростных плавсредств.

Жителей региона просят при любых несчастных случаях на воде немедленно звонить по телефонам экстренных служб: 112 или на прямую линию оперативного дежурного ГКУ «Служба спасения» — 8 (8442) 33−60−60.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал о поднятом теле мужчины, утонувшего в Дону.