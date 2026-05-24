Спасатели не успели помочь: под Волгоградом разбился водитель гидроцикла

По предварительным данным, гидроцикл под управлением мужчины на полном ходу налетел на препятствие. От удара судоводителя выбросило из седла, и он получил серьёзные травмы. На место незамедлительно выдвинулась дежурная смена Волжского поисково-спасательного подразделения № 2, однако, несмотря на оперативное прибытие, спасти пострадавшего не удалось — он скончался на месте ещё до приезда спасателей.