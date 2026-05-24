В Перми ищут сероглазую 28-летнюю девушку с русыми волосами

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в селе Усть-Кишерть Пермского края пропал 5-летний мальчик с особенностями развития. Во время поисков волонтёры наткнулись на маленькие тапочки, стоящие рядом с водоёмом. Позже в воде было найдено тело ребёнка.