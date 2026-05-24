В Перми ищут сероглазую 28-летнюю девушку с русыми волосами

Елизавета Шахтарина перестала выходить на связь 13 апреля.

Волонтёры ищут сероглазую 28-летнюю девушку с русыми волосами в Перми, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Елизавета Шахтарина перестала выходить на связь 13 апреля. Обстоятельства исчезновения девушки не уточняются.

Волонтёры опубликовали ориентировку с приметами Елизаветы: рост — 160 сантиметров, телосложение среднее, русые волосы до плеч, серые глаза. В чём была одета девушка в день пропажи, неизвестно.

«Просим сообщать любую информацию о местонахождении пропавшей по телефону горячей линии 8 800 700−54−52 (бесплатно на территории РФ)», — рассказали волонтёры.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в селе Усть-Кишерть Пермского края пропал 5-летний мальчик с особенностями развития. Во время поисков волонтёры наткнулись на маленькие тапочки, стоящие рядом с водоёмом. Позже в воде было найдено тело ребёнка.