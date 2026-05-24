Сель вновь напряг жителей воронежского села Ямное

Массы грязи, песка и остатки древесины частично перекрыли проезжую часть.

В селе Ямное Рамонского района Воронежской области сель перегородил транспортные пути. Об этом накануне в региональных пабликах сообщили местные жители.

Как и годом ранее, пострадала улица Набережная. На проезжую часть вывалилась масса грязи, песка и остатки древесины.

Напомним, что сель начал напрягать жителей Ямного в августе 2025 года. Грязная вода с большим количеством песка затопила автомобиль и приблизилась к домам почти вплотную к оконным проемам. Впоследствии было установлено, что в двух жилых домах были повреждены системы жизнеобеспечения.

Местные жители уверяет, что после прошлогоднего ЧП власти обновили ливневые системы, но вчерашний каприз погоды поставил под сомнение эффективность работ.