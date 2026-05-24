«Был в состоянии клинической смерти»: 5-летний ребенок утонул в бассейне в Костанае

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в Костанайской областной станции скорой помощи, скорая провела успешную реанимацию утонувшему в бассейне ребенку.
«Вызов на линию 103 поступил в 16:17, прибытие произошло в 16:21. Повод — утопление. Ребенок 2021 года рождения. Одновременно принято решение и отправлена на усиление вторая бригада. На момент прибытия ребенок находился в состоянии клинической смерти», — сообщили в скорой помощи.
Уточняется, что бригадой проведены успешные реанимационные мероприятия с восстановлением сердечной деятельности. Пациент заинтубирован, доставлен в Областную детскую больницу. Находится в реанимации.