«Был в состоянии клинической смерти»: 5-летний ребенок утонул в бассейне в Костанае

Ребенок 2021 года рождения утонул в бассейне в Костанае, передает NUR.KZ со ссылкой на Костанайскую областную станцию скорой помощи.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в Костанайской областной станции скорой помощи, скорая провела успешную реанимацию утонувшему в бассейне ребенку.

«Вызов на линию 103 поступил в 16:17, прибытие произошло в 16:21. Повод — утопление. Ребенок 2021 года рождения. Одновременно принято решение и отправлена на усиление вторая бригада. На момент прибытия ребенок находился в состоянии клинической смерти», — сообщили в скорой помощи.

Уточняется, что бригадой проведены успешные реанимационные мероприятия с восстановлением сердечной деятельности. Пациент заинтубирован, доставлен в Областную детскую больницу. Находится в реанимации.