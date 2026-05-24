Верховный суд России пересмотрит дело экс-главы района Ростова

Верховный суд России истребовал громкое дело по обвинению экс-главы администрации Ворошиловского района Виктора Бережного в обрушении пятиэтажного дома на улице Нариманова, 72/3. На сторону ростовского чиновника встали сами жильцы этого дома. Об этом сообщает портал 161.ru.
Виктор Бережной обвиняется в халатности: в непринятии должных мер, что привело к обрушению аварийного дома по улице Нариманова, которое произошло в конце января 2024 года.
Суд согласился заново пересмотреть решение кассации, которое отменило невиновность бывшего главы района.
Для того, чтобы спасти чиновника, наримановцы дошли до Верховного суда. По их словам, Бережного пытаются сделать виновным в разрушении дома на Нариманова, 72/3, несмотря на вынесенное ранее оправдательное решение.
Напомним, судебное разбирательство по делу экс-главы Ворошиловского района Ростова Виктора Бережного повторно началось в январе 2026 года. В конце 2025 года Четвёртый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре отменил оправдательный приговор. Дело вернули в суд первой инстанции в ином составе.