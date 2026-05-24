Вышла из больницы в ночь: в Михайловке исчезла многодетная мама

Мама троих детей Оксана Черкасова пропала в Михайловке Волгоградской области.

Мама троих детей Оксана Черкасова пропала в Михайловке Волгоградской области. Как рассказал V102.RU ее муж Руслан, женщину госпитализировали в ЦРБ 19 мая.

— У нее кружилась и болела голова, — поделился ее супруг. — Она упала в тот день и ударилась головой об шкаф. Мы вызвали скорую.

По его словам, в больнице ничего страшного у женщины не диагностировали. Ей сделали укол, дали таблетки. Около восьми часов вечера 22 мая женщина вышла из ЦРБ. И с той поры о ней ничего не известно.

— Я ей звонил, но телефон был недоступен. Он еще включился где-то в половине четвертого утра. И все, — продолжает мужчина.

Руслан признался, что не понимает, как можно было отпустить женщину вечером из больницы.

— Мы живем в хуторе Секачи, это километров 60 от райцентра. Оксана никак бы не добралась домой на ночь глядя, — рассуждает он.

Оставшиеся без мамы дети находятся в шоке. Руслан надеется, что ситуацию прояснят камеры видеонаблюдения в больнице, которые могут просмотреть сотрудники полиции. Пока ни волонтеры, ни стражи порядка к поиску женщины не подключились.

Фото «Новое время Михайловка» VK.com.