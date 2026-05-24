Житель Башкирии помог задержать пьяного водителя, сообщив в чат-бот.

Неравнодушный гражданин помог задержать пьяного водителя, отправив сообщение в чат-бот, сообщает Госавтоинспекция РБ. В анонимном сообщении в чат-боте была указана марка автомобиля, его госномер и то, что водитель выехал из деревни Яр-Бишкадак и направляется в сторону города Ишимбай.
При въезде в город сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен указанный автомобиль «ВАЗ 2114» под управлением 18-летнего местного жителя. Проведенное освидетельствование подтвердило, что водитель был пьян. Прибор показал 0,878 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, после чего он привлечен к административной ответственности, а автомобиль помещён на спецстоянку.
За совершенное правонарушение водителю грозит административный штраф в размере 45 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.