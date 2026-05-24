Девушка погибла после падения со скалы в Усольском районе

Ранее сообщалось, что аэролодка «Север-750» перевернулась в районе скалы Черепаха 19 мая. 13 человек удалось спасти, включая ребёнка. Пять человек погибли, одна женщина получила травму ноги и была госпитализирована. 22 мая прошло предварительное слушание по делу о гибели пяти человек после опрокидывания катера на Байкале. Водителю и владельцу судна избрали временную меру пресечения до следующего заседания.