СК отреагировал на жалобы казанцев на зловонные иловые поля

Глава следкома Александр Бастрыкин отреагировал на жалобы жителей казанского поселка Отары на зловонные иловые поля. По их словам, поля находятся вблизи поселка и Волги вот уже несколько десятилетий.

Иловые поля предназначены для обезвоживания и стабилизации осадков, образовавшихся в процессе очистки канализационных стоков. Однако за столь длительный срок выявленные по итогам проверки нарушения не устранены, хотя деньги на рекультивацию полей до 2025 года были выделены. В итоге в поселке распространяется резкий неприятный запах, которым вынуждены дышать местные жители, в том числе и дети. Люди жалуются на ухудшение самочувствия и появление хронических заболеваний.

По данному факту СУ СКР по РТ возбудил уголовное дело. Председатель СК Александр Бастрыкин затребовал доклад о предварительных и окончательных результатах расследования у руководителя татарстанского управления СК Валерия Липского. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщили в следкоме.