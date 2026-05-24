Стрельба в 11-летнего музыканта в Санкт-Петербурге: уроженца Казахстана задержали в России

«23 мая в дежурную часть санкт-петербургского Главка позвонил прохожий и сообщил, что у дома 1, по Минскому переулку неизвестный выстрелил в ребенка. Прибывшими на место происшествия полицейскими установлено, что 11-летний мальчик на улице играл на саксофоне. Это не понравилось 38-летнему мужчине, проживающему в соседнем доме. Решив “наказать” уличного музыканта, злоумышленник из окна своей квартиры выстрелил в него из пневматического оружия. Ребенок госпитализирован», — говорится в сообщении.