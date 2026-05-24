Стрельба в 11-летнего музыканта в Санкт-Петербурге: уроженца Казахстана задержали в России

Официальный представитель МВД России Ирина Волк написала в Telegram-канале о чрезвычайном происшествии в центре Санкт-Петербурга.
«23 мая в дежурную часть санкт-петербургского Главка позвонил прохожий и сообщил, что у дома 1, по Минскому переулку неизвестный выстрелил в ребенка. Прибывшими на место происшествия полицейскими установлено, что 11-летний мальчик на улице играл на саксофоне. Это не понравилось 38-летнему мужчине, проживающему в соседнем доме. Решив “наказать” уличного музыканта, злоумышленник из окна своей квартиры выстрелил в него из пневматического оружия. Ребенок госпитализирован», — говорится в сообщении.
Она также заявила, что следственными органами возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.
Издание «Фонтанка» сообщило, что предполагаемый стрелявший является артистом Мариинского театра.
«Мужчина родом из Казахстана и, согласно информации с сайта театра, числится в труппе в категории “Миманс” (мимический ансамбль). Гражданство РФ он получил в 2008 году в республике Татарстан», — говорится в публикации издания.
В Министерстве иностранных дел Казахстана корреспонденту NUR.KZ заявили, что человек, о котором идет речь, является уроженцем Казахстана и не является гражданином РК.