Школьника с особенностями развития избили в Астане

Астана. 24 мая. КазТАГ — В Астане школьника с задержкой психического и речевого развития избили после уроков, передает корреспондент агентства.

Источник: Соцсети

«Моего сына избили в школе. Восемь мальчиков выжидали его после урока. И все только потому, что один мальчик захотел показать себя перед друзьями и казаться “крутым”. Когда мой сын вышел из класса, на него напали сзади. Начал душить и избивать. Моему сыну нанесли больше 15 ударов», — рассказала мать подростка в социальных сетях.

По ее словам, у ребенка диагностирована задержка психического и речевого развития. Женщина утверждает, что часть детей не участвовала в нападении, но наблюдала за происходящим и снимала происходящее на телефоны.

Также мать подростка заявила, что поводом для конфликта могла стать шутка сына во время разговора со сверстниками.

Она отметила, что ребенок уже чувствует себя лучше и поблагодарила пользователей за поддержку.

«По данному факту за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего законный представитель привлечен к административной ответственности. Вместе с тем, с участием администрации школы и законных представителей проведен совет по профилактике правонарушений, в ходе которого рассмотрены меры по недопущению подобных фактов и усилению контроля за поведением несовершеннолетних», — сообщает полиция района Есиль.

Обстоятельства произошедшего уточняются.