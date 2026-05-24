Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспилотники атаковали жилые дома в Энергодаре

Мэр Энергодара Максим Пухов сообщил об атаке украинских FPV-дронов на жилые многоквартирные дома города-спутника Запорожской АЭС.

Источник: AP 2024

Мэр Энергодара Максим Пухов в эфире Первого канала сообщил об атаке украинских беспилотных летательных аппаратов на жилые многоквартирные дома города-спутника Запорожской АЭС. В результате происшествия повреждены квартиры, возник пожар.

«Одна из кровель многоквартирного дома у нас загорелась после удара FPV-дрона. Были несколько попаданий в квартиры жилых домов. И это все создает ту накаленную обстановку, которая сейчас существует в городе. Как мы уже говорили, враг этими методами пытается дестабилизировать ситуацию, запугать население, создать хаос здесь, внутри города. Это делается для того, чтобы максимально повысить градус социальной напряженности», — заявил Пухов.