В Сочи подросток-мопедист сбил двоих пешеходов

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Сочи, в котором подросток-мопедист сбил пешеходов.

Источник: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Сочи подросток-мопедист сбил двоих пешеходов. Авария произошла на улице Горького утром 24 мая.

Известно, что 16-летний водитель мопеда «Greedo» сбил 48-летнего пешехода. Мужчина переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный свет.

От удара мопед продолжил движение и сбил 20-летнего пешехода, который передвигался вдоль проезжей части.

«С травмами госпитализированы водитель мопеда и 48-летний пешеход. Проводится проверка», — сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Краснодарскому краю.