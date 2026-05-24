Екатеринбурженка пожаловалась на травмы, появившиеся после аттракциона в ЦПКиО

В парке Маяковского у работающего аттракциона сработало экстренное торможение.

Источник: Соцсети

Жительница Екатеринбурга рассказала в соцсетях о травмах, которые получила после катания на одном из аттракционов в парке Маяковского. Ее рассказ опубликовал тг-канал Zloy_ekb.

— Мы катались с детьми и вдруг аттракцион начал резко тормозить — несколько раз подряд, — рассказала женщина. — Мы все получили ушибы, но из-за адреналина сначала даже не почувствовали боли.

Уже дома мама обнаружила, что у ребенка появились синяки на ключице. Также у них болели ноги.

В администрации парка Маяковского «КП-Екатеринбург» прокомментировали эту ситуацию.

— На одном из сеансов сработало экстренное торможение в рамках системы безопасности аттракциона, — прокомментировали в ЦПКиО. — В этом случае вагон резко тормозит, далее оператор вручную разблокирует тормозную систему и доводит вагон до платформы, чтобы пассажиры смогли выйти. После сеанса оператор извинился перед всеми пассажирами, жалоб и претензий не поступало.

В парке также отметили, что сейчас аттракцион работает в штатном режиме.