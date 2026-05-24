Две маленькие девочки погибли от удушья в машине из-за жары

Две сестры задохнулись в запертой машине в индийском округе Алвар. Девочки играли в припаркованном автомобиле и не смогли выбраться. Об этом пишет The Times of India.

Трагедия произошла в деревне Джал-Чак. Сёстрам было шесть и восемь лет. Они забрались в машину, стоявшую возле дома, а центральный замок заблокировал двери. Дети не сумели открыть их самостоятельно.

Родители забили тревогу, когда девочки не вернулись с прогулки. Машину нашли закрытой, внутри уже без сознания находились обе сестры.

Детей экстренно доставили в больницу, но врачи констатировали смерть от удушья.

Ранее похожий трагический случай произошел в Испании. Там отец оставил двухлетнюю девочку в машине во время сильной жары, забыв отвезти ее в детсад. Малышка погибла. Экстренные службы напоминают, что нельзя оставлять детей в закрытой машине, особенно в жаркую погоду.