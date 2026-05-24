Лантратова: удар ВСУ по колледжу в ЛНР не был ошибкой

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что удар Вооруженных сил Украины по колледжу в Луганской Народной Республике не являлся ошибкой. По ее словам, это была целенаправленная атака с паузой для перезарядки.

Источник: Канал главы ЛНР Леонида Пасечника в "Максе"

«Это не была ошибка ПВО. Не был случайный залп. Это была охота. С перерывом на перезарядку, чтобы выбегающих было легче накрыть», — написала Лантратова в своем канале на платформе «Макс».

Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая проинформировал об атаке ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ).

Согласно информации Следственного комитета, в ночное время ВСУ нанесли удар с применением четырех беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным МЧС РФ, в результате происшествия погиб 21 человек, 42 получили ранения. Поисковые мероприятия завершены. Двадцать четвертое и 25 мая объявлены в ЛНР днями траура по погибшим.

