Лантратова: удар ВСУ по колледжу в ЛНР не был ошибкой

«Это не была ошибка ПВО. Не был случайный залп. Это была охота. С перерывом на перезарядку, чтобы выбегающих было легче накрыть», — написала Лантратова в своем канале на платформе «Макс».
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая проинформировал об атаке ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ).
Согласно информации Следственного комитета, в ночное время ВСУ нанесли удар с применением четырех беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным МЧС РФ, в результате происшествия погиб 21 человек, 42 получили ранения. Поисковые мероприятия завершены. Двадцать четвертое и 25 мая объявлены в ЛНР днями траура по погибшим.