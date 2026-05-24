Выживший студент колледжа в Старобельске рассказал о первых минутах атаки ВСУ

Студент колледжа в Старобельске по имени Иван в воскресенье, 24 мая, рассказал, что после начала атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) он вместе со сверстниками услышал сильные взрывы и выбежал в коридор. Он уточнил, что насчитал около семи взрывов.

Когда наступила тишина, преподаватели начали выводить студентов через запасной выход и искать укрытия на улице.

— Когда более или менее затихло, когда взрывы прекратились на какой-то промежуток времени, преподавательница приняла решение нас вывести через аварийный выход на кухню. Она сказала, что мы будем укрываться на улицах, где меньше шанса того, что будут стрелять, — отметил Иван.

Он отметил, что студенты бежали по улицам и прятались в кустах. В тот момент они очень сильно паниковали, передает Telegram-канал «Zvezdanews».

ВСУ атаковали территорию общежития в Старобельске в ночь с 21 на 22 мая. В тот момент в здании присутствовали 86 учащихся и один работник учреждения. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».

По словам губернатора Луганской Народной Республики Леонида Пасечника, в результате удара по колледжу пострадали 65 человек. В свою очередь в МЧС России сообщили, что при атаке погиб 21 человек.

